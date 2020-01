BeIn Sports, Palmeri a CN24: "Scambio Ghoulam-Politano? A rimetterci sarebbe l'Inter..."

Ultime calcio Napoli- Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sports, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lunedì al San Paolo la tappa più accidentata per tutte e due. L'Inter non avrà Sensi e Barella al top, non avrà Sanchez, mentre il Napoli ha ritrovato un po' di fiducia col Sassuolo con un secondo tempo all'altezza. Ha creato e ha reagito. Sarà una gara diversa da quella che ci si poteva aspettare, per la stagione vista fin qui. Ghoulam? Dal punto di vista tecnico sta benissimo. Il Napoli ha bisogno sulla fascia di un giocatore così visto che Asamoah non regala più garanzie. Il Napoli, se tiene Mertens e Callejon, ha problemi di abbondanza con l'arrivo di Politano. Dal punto di vista economico, l'Inter ci rimetterebbe. Politano si incastra benissimo nel 4-3-3. Regista? Jorginho manca al Napoli, Ancelotti poteva farne a meno, Gattuso no".