Behrami: "Chi prendo tra Cavani e Higuain? Hamsik, è il più completo! Cannavaro un amico vero, posso sempre contare su di lui"

Valon Behrami ha parlato ai microfoni del sito di Giancluca Di Marzio:

Con Cavani e Higuain al Napoli. “Tra i due chi scelgo? Prenderei il fisico di ‘Edy' e la potenza del ‘Pipa’ ma alla fine sceglierei Hamsik perché era il più completo di tutti nel suo (nostro) ruolo: destro, sinistro, si sposta ovunque, sempre tranquillo. Anche quando dicevano non giocasse bene lui era sopra la media, universale". A Napoli ha conosciuto anche un amico vero come Paolo Cannavaro. "So che posso contare su di lui e lui su di me. Non ci sentiamo tantissimo ma basta poco per tornare in sintonia. E’ una delle poche persone preziose che ho nel calcio". Un aneddoto di mercato. "Sarei potuto andare in prestito dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, in cambio di Mario Suarez. Allenava il Cholo! Ma ho preferito il trasferimento a titolo definitivo all’Amburgo".