Bartolomucci: "De Laurentiis indagato? La cosa era già stata analizzata, non capisco perchè rimetterla in mezzo..."

Antonio Bartolomucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non so dove Spalletti prenda la sicurezza della concorrenza di chi in questa stagione abbia fatto peggio delle posizioni Champions. La Roma sta facendo un buon mercato, puntando soggetti ben definiti e ben collaudati.

De Laurentiis? La cosa era già stata analizzata, non capisco perchè rimetterla in mezzo... Ritornare sull'argomento, vuol dire che un calciatore che sente queste notizie e apprende queste cose, si spaventa e non rinnova o lo fa diversamente".