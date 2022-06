Barrow-Napoli? Salvione: "Gli azzurri stanno seguendo diverse piste, Musa sarebbe un colpo duttile2

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.

Salvione su Barrow

Di seguito le dichiarazioni di Pasquale Salvione:

"Sono convinto che Spalletti abbia tutta la volontà di giocarsi la Champions League con grande trasporto e voglia di fare bene, oltre che in campionato. Per giocare le Coppe ad alti livelli, è necessaria una rosa competitiva per poter gareggiare sempre a ritmi intensi. Il prossimo mercato, le conferme cruciali di Koulibaly e Mertens, trattenere determinati calciatori imprescindibili, i colpi in entrata, come Ostigard e Deulofeu: questi sono gli elementi che potrebbero condurre il Napoli alla conquista dello scudetto. Il Napoli, quindi, dovrà avere una rosa completa per il raggiungimento di traguardi importanti sia in campionato sia in Europa"