Baroni: "Il Napoli merita di disputare partite del genere, gli azzurri possono battere il Liverpool"

Marco Baroni, allenatore ed ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Stasera sarà una partita bellissima che il Napoli merita di disputare. Sarà un grande spettacolo e ci sono i presupposti per un grande match. Le transizioni faranno la differenza perchè il Liverpool è una grande squadra. Credo che il Napoli debba attaccare e fare la partite perchè le inglesi fuori casa non fanno paura come in casa e il Napoli può fare sua questa gara. Vedo l'Inter molto bene con il suo nuovo corso che vuole ridurre il gap con Juve e Napoli e credo che difficilmente una squadra faraà il vuoto".