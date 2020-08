Bari, Luigi De Laurentiis: "Con Romairone ed Auteri puntiamo in alto"

Ultime notizie calcio Napoli - Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gaetano Auteri, nuovo tecnico della compagine pugliese:

"Ho passato tante giornate al telefono insieme a Giancarlo Romairone. Il primo passo è stato quello di ritrovare la lucidità che serviva dopo una sconfitta difficile. Il coraggio non ci è mai mancato ma dover ripartire era fondamentale. Insieme abbiamo avuto coraggio di prendere decisioni forti, dovute anche ad una piazza che ci ha sempre seguito e che merita. Oggi puntiamo in alto, un nuovo corso. Il mister si è subito dimostrato pronto e combattivo. Andremo in ritiro a breve, sarò con lui e Romairone a seguire le prime fasi. Credo in una società presente e che cresca insieme. Differenze con Vivarini? Non chiederò cose molto diverse anche perché serve sempre lo stesso impegno, dedizione e il massimo dell'impegno. Sono due risorse umani differenti, se oggi abbiamo scelto lui, crediamo di arrivare in fondo".