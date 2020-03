Bari, il sindaco De Caro: "I tifosi del Bari si concentrano sull'emergenza sanitaria ed economica mettendo su tante attività. De Laurentiis mi ha aiutato..."

Ultime calcio Napoli - Antonio De Caro, sindaco di Bari, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non si può scherzare più, ho rimandato a casa persone da un parco. Non abbiamo un numero elevato di contagi, ma basta poco per ritrovarsi in certe situazioni. Lega Pro fino a giugno? I tifosi del Bari si concentrano sull'emergenza sanitaria ed economica mettendo su tante attività. In questi giorni ascolto l'inno ufficiale del Bari, lo utilizzano per mostrare le immagini della città. De Laurentiis? Ho sentito Luigi per farmi da spalla, ero crollato un po' all'inizio".