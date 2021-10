Bargiggia: "Koulibaly insultato, ma il razzismo non c’entra: i club sono ostaggio degli imbecilli"

Napoli calcio - Paolo Bargiggia scrive sul suo sito ufficiale: "Koulibaly ancora insultato da degli imbecilli. Lo diciamo subito: quel genere di ululati è deplorevole e deprecabile. Va condannato, senza se e senza ma. Ma come sempre, dietro a questi episodi all’apparenza semplicissimi, si nascondono dettagli profondi, molto più complessi di un’accusa razzista. Gli insulti ai giocatori di colore, infatti, spesso non hanno nulla a che vedere con il razzismo. I “tifosi”, virgolette d’obbligo, sanno bene come tenere sotto scacco i loro club di appartenenza. Al minimo ululato infatti, le società rischiano ammende e multe per la responsabilità oggettiva: un vero e proprio coltello dalla parte del manico per gli ultras. Ciò che la società civile non vede – o fa finta di non vedere – è proprio questo aspetto. La sua battaglia politicamente corretta al concetto di razzismo, dà invece forza ed armi ai più violenti e ai più vili. Un pessimo modo per combattere il vero razzismo, quello sì, piaga difficile da estirpare"