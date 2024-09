Bargiggia: "Juve-Napoli noia mortale! Con Osimhen al posto di Lukaku il Napoli di Conte l'avrebbe vinta"

"Pensieri grevi e schietti su @juventusfc @sscnapoli . Partita di una noia mortale. Senza Yildiz la fase offensiva di Motta per ora è zero. Douglas e Thuram in panchina sono uno sfregio al super mercato di Giuntoli. Con un punto a partita nell'epoca dei 3 punti si retrocede.Weah centravanti al posto di Vlahovic è una roba che non si può vedere. E queste cose, le scrive uno che ha sempre considerato Motta un illuminato. Che adesso, a furia di ricevere complimenti stia diventando schiavo del suo personaggio?A scanso di equivoci su Juve-Napoli con Osimhen al posto di Lukaku probabilmente la squadra di Conte avrebbe vinto la partita. Il belga continua a non piacermi... Ma piace al suo allenatore e tanto basta".

Questo il tweet dell'ex giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia, post Juventus-Napoli 0-0