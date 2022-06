Bargiggia: "Deulofeu al Napoli vincolato dalla cessione di un giocatore"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco un estratto:

L'arrivo di Deulofeu è legato all'addio di Mertens? "Non è vincolato alla decisione sul futuro del belga, ma alla cessione di Ounas. Gli scenari potrebbero anche cambiare, ma il futuro di Mertens non influenzerà l'eventuale approdo di Gerard. Non risulta nessun contatto tra il belga e il Napoli, in seguito a quella mail che ha provocato tanto caos mediatico. Dries lascerà sicuramente i partenopei. Ci sarebbe un cambio di programma all'interno dei piani della società, se restasse Ounas e fosse ingaggiato Deulofeu. Il Monza e la Salernitana hanno messo nel mirino Adam, valutato circa 15 milioni dal club. I brianzoli in particolare, sono alla ricerca di un profilo come l'algerino".

Quale sarà il futuro di Petagna? "Il calciatore è sul mercato, anche se è tramontata l'ipotesi Verona. Restano in piedi le idee Torino, Salernitana e Monza".