Bargiggia: "De Siervo, Lotito e De Laurentiis: ecco i principali responsabili della vergogna di Dazn"

Napoli calcio - Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale scrive in merito ai disagi di Dazn: "Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi Torino – Lazio e Sampdoria – Napoli, molti tifosi e appassionati hanno dovuto rinunciare alla visione dei primi 45 minuti delle sfide. I problemi tecnici di Dazn si sono ripetuti ancora una volta. Ma al netto dell’incompetenza e dell’incapacità dell’emittente, i responsabili di questo vergognoso servizio sono principalmente tre: Luigi De Siervo, Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha, da mesi, spinto per affidare i diritti tv alla scadente Dzan, dimenticandosi i mille problemi che l’emittente aveva già dato agli utenti ( ne avevamo già parlato mesi fa, in anticipo) Ecco i co – protagonisti di questa vergogna: i due presidenti Lotito e De Laurentiis. I patron di Lazio e Napoli hanno letteralmente svenduto la passione dei loro stessi tifosi per due soldi. Più defilate, ma comunque colpevoli, le dirigenze di Juventus e Inter. Colpevoli “di sponda”: alle due società interessava infatti più che altro non rafforzare la Lega con i fondi di investimento; un ragionamento in ottica Superlega, non quindi direttamente responsabile".