Paolo Bargiggia scrive sul suo sito ufficiale: "De Laurentiis lo stima molto ma, ad oggi, Conceicao non è ancora la prima scelta per il Napoli. Potesse, e riuscisse a mettere da parte l’orgoglio, il patron confermerebbe Gattuso. In alternativa sogna Allegri ma è almeno la terza scelta per il tecnico toscano; da non trascurare affatto Spalletti con il quale De Laurentiis aveva parlato a lungo e cominciato ad affrontare qualche argomento legato alla costruzione della nuova squadra".