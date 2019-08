Barcellona, Suarez punta ancora il Napoli: "Voglio prendere subito il ritmo per essere pronto per la Liga"

Ultime calcio Napoli. Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato al termine della sfida di questa notte contro il Napoli:

"Terminata la partita ero molto stanco, ma voglio riprendere subito il ritmo partita per essere pronto all'inizio della Liga. Griezmann? Era la seconda partita che giocavamo insieme, ma siamo solo all'inizio. Lui è un grande giocatore, non è al Barcellona per caso, gli servirà tempo per adattarsi alla filosofia blaugrana, alla nostra filosofia. Neymar? E' uno dei migliori al mondo, dico solo questo".