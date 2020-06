Barcellona, Setien: "Giocare la Champions in uno stadio vuoto favorirà il Napoli"

Quique Sétien, allenatore del Barcellona, parla del Napoli nella presentazione della prossima partita con il Siviglia: "Manca ancora molto tempo, ma è vero che il Napoli ha disputato una buona partita nella finale di Coppa. Ci ha già impegnati molto lì al San Paolo e non sarà facile contro di loro. Ma c'è molto tempo. Spero che si possa giocare qui da noi. Abbiamo già disputataìo l'andata da loro, con un sacco di gente a fare il tifo per la squadra di casa. Voglio che sia fatta la stessa cosa per noi, altrimenti daremmo un vantaggio ai nostri rivali. Gara secca? Penso che sia peggio, ma non solo per il Barça, per tutti. Con due partite hai la possibilità di risolvere un errore commesso in una di queste. Vorremmo tutti affrontarci in sfide andata e ritorno, ma le circostanze sono quelle che sono e dobbiamo adattarci. Ci sono molte nuove variabili e questa sarà un'altra".