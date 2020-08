Barcellona, Bladè: "Ringraziamo l'UEFA per averci fatto giocare al Cam Nou: stiamo facendo controlli capillari per la sicurezza di tutti"

Joan Bladè, dirigente del barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il Camp Nou sarà un luogo sicuro. Stiamo rispettando tutte le rigide misure sanitarie previste come il distanziamento sociale, la misurazione della temperatura corporea ed il lavaggio delle mani. I controlli sono capillari e scrupolosi: i nostri tesserati eseguono test quasi ogni giorno per ridurre gli eventuali rischi di contagio. Devo ringraziare l'UEFA che ci ha permesso nonostante la pandemia in corso di giocare a casa nostra. Un grazie va anche alle autorità sanitarie catalane"