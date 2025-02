Barbarossa: "Maradona a Napoli rischiava di farsi male a causa dei tifosi"

Napoli - Il cantautore Luca Barbarossa nella lunga intervista al Corriere della Sera un retroscena su Diego Armando Maradona accaduto a Napoli.

"Non ho ancora svelato il colpo di scena della mia vita. Una volta ad un mio concerto si presentò Maradona. A Napoli, nell’anno dello scudetto del 1987.

Sapevo che Diego apprezzava alcune mie canzoni, ma in quegli anni per lui era impossibile fare anche un pezzo di strada senza che la folla impazziva. Rischiava davvero di farsi male per l’affetto dei tifosi".