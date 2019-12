Federico Balzaretti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha commesso alcuni errori ingenui, come quello di Koulibaly sul primo gol. Non era facile per Gattuso avere subito un buon impatto. Ci si aspettava la scossa almeno dal punto di vista mentale, ma è difficile incidere in così poco tempo, in così pochi giorni. Rino è un allenatore bravissimo, ha passione, voglia e idee e credo che farà bene".