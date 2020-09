Ballardini: "Giocare 4-3-3 o 4-2-3-1? Non c’è grande differenza: la novità sarebbe Mertens alle spalle di Osimhen"

Ultime calcio Napoli - «Giocare 4-3-3 o 4-2-3-1 non c’è grande differenza: perché le chiusure sono, più o meno, le stesse, perché i movimenti in fase offensiva, se non chiedi alle mezzeali di aprirsi, non cambiano molto. Ho visto, quest’estate, l’Ajax in Austria nel pre-campionato: alternano nelle due fasi di gioco 4-3-3 e 4-2-3-1, credo un allenatore come Gattuso può dare più serenità ai giocatori con questo sistema».

Ballardini

Davide Ballardini spiega così come il Napoli può provare l’evoluzione nel modulo senza traumi, ai microfoni de Il Mattino: