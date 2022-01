Balbo: "Alvarez al Napoli? Un grande colpo, può giocare anche con Osimhen! Tagliafico in azzurro sarebbe fantastico"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante della Roma Abel Balbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Il Napoli ha le carte in regola per vincere lo scudetto, arriverà sicuramente tra le prime quattro in classifica: ha avuto sfortuna tra infortuni e positività al Covid, è una squadra solida con un grandissimo allenatore.

Victor Osimhen? Ha tantissima qualità, ha pagato un po’ l’ambientamento lo scorso anno in Serie A ma quest’anno è partito alla grande: ha avuto anche lui sfortuna con l’infortunio di Milano, non so se arriverà al livello di Van Basten ma sicuramente farà molto bene.

Nicolas Tagliafico? Un giocatore straordinario che sa fare tutto, ha esperienza ed è abituato a grandi piazze avendo personalità. Per il Napoli sarebbe un acquisto fantastico.

Julian Alvarez del River Plate? Se il Napoli lo prende, fa un grande colpo: sa fare gol, è tecnico e può fare il centravanti-regista per far giocare la squadra. Ha tanti margini di miglioramento, ha personalità perchè ha trascinato il River Plate alla vittoria dello scudetto: da prendere assolutamente, può giocare con Osimhen perchè ha doti diverse.

Vicino al Napoli in passato? Quando ero a Udine, prima di andare alla Roma, ma non parlai mai direttamente con il club azzurro. Mi sarebbe piaciuto giocare a Napoli, a quale argentino non sarebbe piaciuto?”