Baiano: "Spalletti è stato molto equilibrato nelle sue esternazioni, sa benissimo una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti è stato molto equilibrato nelle sue esternazioni, sa benissimo come va il mondo del calcio: manca un girone intero, ma ciò che ci ha fatto vedere il Napoli finora è stato davvero importante. Diciamo che è una delle candidate alla vittoria finale, e non aggiungo altro. C’è una cosa che mi salta all’occhio, ed è la consapevolezza che la squadra ha della sua forza. Non immagino che la Roma venga a Napoli a fare la partita, anzi gliela farà fare agli azzurri e spererà in qualche sortita offensiva.