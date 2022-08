Baiano: "Raspadori può diventare il nuovo Mertens, mi preoccupa l'assenza di Koulibaly"

Ciccio Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori mi piace motlo, è un giocatore completo e giovane che già può ricoprire molti ruoli. Andare a sostituire Mertens è un macigno e parliamo di due giocatori molto lontani. Raspadori però ha tutto per diventare il nuovo Mertens, ma c'è tanta strada da fare. Koulibaly è insostituibile, mi preoccupa più di tutti la sua assenza quest'anno".