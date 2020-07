Baiano: "Mertens non è più un finto centravanti, è agevolato dal gioco del Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Baiano, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens non può essere più definito un finto centravanti. Il belga ha caratteristiche particolari: si sa smarcare, sa mandare gli altri in rete e sa anche attaccare la porta. Per questo Sarri ha scelto lui dopo l’infortunio di Milik. Ovviamente è agevolato dal gioco del Napoli. In una squadra che mette in mezzo solo cross, non ne prende una”.