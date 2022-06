Ciccio Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Basta analizzare i numeri, le cose migliori Mertens le ha fatte da seconda punta e non da esterno. E’ dietro l’attaccante che si esalta e fa cose determinanti. Deulofeu a livello tecnico non è Mertens, ma non è assolutamente un giocatore soltanto contropiedista perché veloce".