Bagni: "La tattica non c'entra nulla, è una questione di rapporti tra i giocatori"

Napoli notizie calcio - Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno per analizzare il momento difficile in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La tattica non c’entra nulla con il momento del Napoli, lo dimostra la partita persa contro il Bologna. Il Napoli ha adottato il 4-3-3 e ha confermato i problemi. Non c’entrano la tattica o i problemi fisici. É una questione di rapporti tra i giocatori, l’allenatore e la società. La squadra mette in mostra scarsa continuità e una frequente tendenza alle disattenzioni ma i problemi attuali del Napoli non sono da ricercare sul campo. Secondo me attengono ad argomenti esterni alla contesa relativa al terreno di gioco. La situazione poi è cambiata: la scelta di Ancelotti del ritiro, nel contesto delle relazioni tra le parti,è un’ulteriore novità".