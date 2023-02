Bagni: "Ho una profezia da fare su questo Napoli! Appena vedrò De Laurentiis..."

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

"Quando vedrò De Laurentiis gli dirò che ha sempre ragione! E' la verità, dobbiamo dirlo. Faccio una profezia, questo Napoli potrà raggiungere un traguardo che noi non abbiamo mai raggiunto: vincere due campionati di fila. La sensazione che si possa aprire un ciclo è forte. C'è un progetto in questo caso. Le altre squadre dovranno aggiungere 6-7 giocatori alle loro rose per raggiungere la nostra qualità".