Avv. Chiacchio: "Questione ammutinamento? Saranno decisive le testimonianze"

Notizie Calcio - L'Avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:



"Tutti abbiamo compreso che il Napoli avrebbe avviato ua procedura consistente per tutelare i diritti di immagine. Per Allan, gli avvocati cercheranno di far valere la circostanza legata a questo certificato medico di cui abbiamo letto.

Ingiurie e minacce restano; sulla violazione contrattuale potrebbe essere eliminata se risultasse essere davvero infortunato, come è stato riportato dagli organi di informazione. Un club può imporre un ritiro, anche se non programmato.

Basta consentire ai calciatori di premunirsi e di prendere presso le abitazioni tutte le occorrenze. Che sia legittimo o no, lo deciderà il collegio arbitrale, sentiti i test“.