Avramov: "Jovic sarebbe pronto per il Napoli, avrebbe voglia di rivalsa dopo la stagione al Real. Meret? Fece bene Ancelotti"

Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Vlada Avramov, ex portiere di Fiorentina e Cagliari, il quale si è soffermato sulla ripresa del calcio giocato e su tanti altri temi, ecco quanto emerso:

La ripresa : "Sono d'accordo con la ripresa sia per le persone che trovano nel calcio una valvola di sfogo e sia per le società che hanno fatto tanti investimenti".

Meret: "Ancelotti ha fatto benissimo a lanciarlo in campo ed è il portiere italiano giovane più forte. Il Napoli deve puntare su di lui, come il Milan ha già fatto con Donnarumma".

Jovic: "Spero che arrivi in Italia. È fortissimo e non è semplice imporsi da giovane nel Real Madrid, forse non era ancora pronto. Sarebbe perfetto per il Milan o il Napoli, avrebbe motivazioni di rivalsa dopo la brutta stagione in Spagna".