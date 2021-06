Austria, Arnautovic parla dell'Italia: "Affrontiamo una squadra eccezionale, ma noi ci crediamo"

Euro 2020 - Prima la sfida Italia-Austria agli Europei e poi il ritorno in Serie A con la firma imminente con il Bologna. Marko Arnautovic ha parlato della partita che giocherà tra due giorni contro l'Italia: "Stiamo giocando contro una squadra eccezionale, di livello mondiale. Basta solo guardare dove stanno giocando i giocatori. L'allenatore è un allenatore di livello mondiale. Lo dimostrano in campo. Le statistiche dell'Italia dicono tutto. Ma è una partita, dura 90 minuti e non dobbiamo temere".