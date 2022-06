Auriemma risponde a Higuain: "C'è un motivo se i napoletani ti trattano così"

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Il giornalista ha espresso il suo pensiero per quanto riguarda la recente intervista rilasciata da Gonzalo Higuain.

Le parole di Auriemma:

"Lasciatemi sottolineare che ho voluto molto bene ad Higuain, perché è stato uno dei più grandi calciatori che abbiano mai vestito la maglia azzurra; ma, sul piano umano e personale, si è comportato male, e lo dico con affetto, perché gli ho voluto davvero molto bene. Caro Gonzalo Higuain quando fosti intervistato in Nazionale, in Argentina, le tue parole furono: 'Voglio dire ai tifosi del Napoli di stare sereni'. Ecco, lì hai sbagliato: avevi l'occasione per dire le cose come stavano, potevi rispondere: 'Non so se resterò o andrò via'; invece, dire ai tifosi 'state tranquilli' significa prenderli in giro. E' per questo che c'è stata quella reazione nei tuoi confronti"