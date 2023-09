Raffaele Auriemma, giornalista, ha svelato un retroscena legato ai giocatori del Napoli in questo avvio di stagione ai microfoni di Tele A:

"A me arrivano informazioni preoccupanti. I calciatori sono scontenti perché non si esercitano sul piano tattico. Quando una squadra comincia a portare fuori questo malumore, il problema è serio perché l'allenatore deve fare qualcsoa di importante per recuperare il gruppo. Io Kvaratskhelia al 90° lo cambio solo se è morto, altrimenti non lo tolgo mai".