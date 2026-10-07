Auriemma: "Il Napoli doveva cedere Lang e puntare tutto su Rao"

Raffaele Auriemma commenta il mercato del Napoli nell’ultima sessione di calciomercato. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli:

“Io avrei voluto vedere anche Rao quest’anno a Napoli. Purtroppo secondo me la scelta sbagliata di darlo in prestito al Pisa in Serie B ha costretto questo ragazzo a frequentare di nuovo un campionato dove già l’anno scorso si era messo in evidenza piuttosto che stare con il Napoli.

Io avrei ceduto Noa Lang. Sapendo chi è l’olandese e cosa ti può dare, avrei fatto tutto il possibile per cederlo. Caratterialmente è uno poco incline alla correzione, se gli dici una cosa lui poi si adombra. Per me bisognava puntare tutto su Rao e cedere Noa Lang”.

