Auriemma: "Ecco perché Conte è un vincente e ha cambiato modulo contro la Juve"

Napoli - Raffaele Auriemma commenta il cambio modulo di Conte in Juventus-Napoli:

"Sapete perchè Conte è un vincente? Perchè ha l'umiltà di modificare le sue idee. Lo ha fatto spesso nel corso della sua carriera, cominciata con il 4-2-4 di quando allenava il Bari. Ieri in casa della Juventus ha ripristinato il terzo centrocampista all'interno di una formazione che a volte giocava con il 4-3-3 ed altre con il 4-2-3-1. L'importante è l'equilibrio, non i numeretti, ed il coach salentino ha dimostrato che modificando l'assetto, non cambia la tenuta del Napoli: dopo lo sfascio di Verona, gli azzurri hanno subito solo un gol in 4 partite".