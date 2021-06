Auriemma: "Contatti frequenti tra Napoli e Olympiakos per Mady Camara! Dipenderà molto dalle uscite"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma, parla della strategia di mercato del Napoli attraverso il sito Star Casinò Sport: “Si è saputo che i contatti con l’Olympiakos sono frequenti per avere maggiori informazioni sul mediano Mady Camara, classe ‘97 della Guinea. Unica controindicazione: a gennaio si giocherà la Coppa d’Africa e lui dovrebbe essere convocato. Il resto dipenderà dalle uscite: il profilo che “rischia” di essere acquistato da un grande club è quello di Fabian. I nomi che il Napoli segue sono tanti, quelli più appetiti da Giuntoli sono Basic del Bordeaux e Zambo Anguissa del Fulham. Ma non c’è fretta ed il presidente De Laurentiis aspetterà le offerte per i suoi gioielli”.