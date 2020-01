Auriemma: "Che sofferenza, è successo di tutto! Il Napoli, quando vuole, sa vincere anche soffrendo! Ora piedi per terra" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, sul suo canale YouTube ha commentato così la vittoria del Napoli di ieri contro la Lazio:

"Ma che sofferenza è stata? Quelle belle, però, di sofferenze ne abbiamo patite troppo ingiustamente ed immeritatamente. Quella di stasera lascia tutti contenti. Ha vinto il calcio in Napoli-Lazio. Vince chi gonfia la rete e lo ha fatto il Napoli con un Insigne superbo, straordinario. Imparate ad apprezzare i calciatori anche quando le cose non vanno bene, Insigne è sempre tra i più propositivi. Con la Lazio slalom gigante dopo due minuti e gol del vantaggio. Poi è successo di tutto: rigore per la Lazio, poi sbagliato da Immobile, due espulsioni per ingenuità di Hysaj e Lucas Leiva. Nel secondo tempo è venuta fuori la Lazio. Due pali a testa: Milik e Mario Rui, per la Lazio Immobile. Due gol in fuorigioco annullati alla Lazio. Il Napoli, quando vuole, sa vincere anche soffrendo. La Lazio se continua così può anche insidiare lo scudetto della Juventus. Restiamo con i piedi per terra e guardiamoci le spalle, ha ragione Gattuso".