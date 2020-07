Atalanta, Gasperini ai broadcaster: "Partita di maturità, abbiamo dimostrato di saper difendere contro un Napoli forte: siamo stati superiori"

Ultime calcio Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai broadcaster in una sorta di 'conferenza virtuale' al termine della gara contro il Napoli:

Gasperini

"Tutta la squadra ha fatto una prestazione straordinaria contro un avversario forte. Partita di maturità, abbiamo dimostrato di saper difendere contro un Napoli forte. Avevamo due risultati ma la prova è notevole dei ragazzi. La nostra difesa è in linea con Roma e Napoli, non abbiamo avuto grandi problemi difensivi. Chiaro che in gare come oggi, con due risultati a disposizione, c'è maggiore attenzione nel coprire gli spazi. Il Napoli ha provato a farci male solo con Fabian.

"Il lavoro di Gomez e Pasalic era fondamentale. Sono soddisfatto di tutti che per me sono titolari, anche chi non gioca. Ho un gruppo di titolarissimi, poi altri 4-5 più ragazzi del settore giovanile. Possiamo cominciare a fare anche valutazioni diverse. Vincere col Napoli era importante. Per la Champions dobbiamo ancora lottare con la Roma. Nove partite importanti per i nostri obiettivi.

Abbiamo 10 punti di vantaggio, ma non possiamo fare calcoli. I punti in palio sono ancora tanti e dobbiamo continuare a spingere e ci sarà tempo, poi, per pensare alla Champions. L'Inter ha già giocato, ma il nostro obiettivo resta quello di battere il record di punti di tre anni fa. Vedremo se riusciremo, magari, anche a migliorare il posto in classifica ma questo è secondario. Il vantaggio sulla Roma è importante ma non definitivo.

Questa squadra è straordinaria, sono felice: abbiamo giocato contro Lazio e Napoli e siamo stati superiori in tutte e due le gare in modo evidente. Solo la Juve non abbiamo mai superato. Arriveremo davanti al Napoli sicuramente. Abbiamo vinto a Roma, a Napoli, pareggiato a Milano, e ci stiamo superando: vogliamo migliorarci, alzando l'asticella sempre più in alto.

La Champions è un livello superiore a tutto il resto, ma anche lì ci stiamo migliorando. Il rammarico è l'assenza del pubblico che, sicuramente, starà festeggiando a casa.

100 gol? Dipenderà dalle prossime gare, non sarà facile".