Atalanta, Marino: "Il Napoli ha grande valore ma gli renderemo dura la vita, vogliamo difendere la nostra posizione"

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sappiamo che il Napoli ha grandi valori e vorrà fare una grande partita anche per accorciare la distanza ma siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo conservare la nostra posizione in classifica e renderemo dura la vita al Napoli. A Bergamo abbiamo vissuto 100 giorni di guerra contro il Coronavirus, la guerra è ancora in corso. Tutta la Regione Lombardia ha bisogno di messaggi positivi”.