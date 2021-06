Atalanta, Malinovskyi: "Il giocatore più forte della Serie A non è Ronaldo ma Muriel"

Serie A - Ruslan Malinovskyi ha sorpreso con l'Atalanta nella stagione appena conclusasi. Il trequartista alla corte di Gasperini e nel giro della nazionale Ucraina, si è espresso sul giocatore più forte della Serie A. E lo ha fatto Live, su un canale YouTube:

"Il calciatore più forte della Serie A? Non dico Cristiano Ronaldo, la Serie A ha giocatori molto più forti di lui. Posso però dire il calciatore più forte con cui ho giocato e questo è senza dubbio Muriel". Non ha risparmiato parole di apprezzamento per il suo compagno di reparto: "Un giocatore incredibile. Se le cose fossero andate un po’ diversamente, avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. È difficile dire perché non sia così. Forse si tratta di carattere. Muriel è l’anima dello spogliatoio, sempre sorridente".