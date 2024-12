Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Inutile parlarne dopo 15 giornate. I tifosi possono cantare, ma la verità..."

Atalanta-Milan 2-1, con la Dea che supera momentaneamente gli azzurri in classifica aspettando Napoli-Lazio di dopodomani. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha commentato la possibilità di vincere lo scudetto considerando la tifoseria che ha cantato "vinceremo il tricolor" al triplice fischio.Â

"Scudetto? Questo ambiente non si è mai trovato a poter cantare un coro del genere. Figuriamoci però cosa può significare dopo 15 partite. L’Atalanta era sempre distante dopo 15 partite e ora è la novità . La gente lo canta per la posizione ma i tifosi sanno bene la nostra reale dimensione. Giusto che lo cantino perché rappresenta felicità ma conta cantarlo a 5 giornate dalla fine. Lì sarebbe diverso. Non sentiamo pressione, giochiamo partita dopo partita".