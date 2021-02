Atalanta, Gasperini: "Nel primo tempo occasioni importante, ripresa spezzettata. Non mi aspettavo la difesa a tre del Napoli"

Calcio Napoli – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Fatta una buona gara. Il Napoli è una squadra di valore, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, mentre nella ripresa è stata una partita a ritmi ancora più blandi e spezzettata. Pensiamo ad una gara per volta, siamo sotto pressione ma vale anche per il Napoli. Ora testa al campionato, poi mercoledì sarà la partita decisiva per la finale. Avevamo visto che ad un certo punto Gattuso aveva provato la difesa a tre. Non me l'aspettavo inizialmente, ma noi abbiamo fatto la nostra gara ed è andata bene. Ilicic? Non è facile avere sempre la migliore condizione. E' entrato bene stasera, sarà importante per il ritorno. Volevamo sfruttare gli inserimenti di Toloi che ha ottimi tempi di inserimento. Purtroppo non è riuscito a segnare, la sua è stata probabilmente l'occasione più limpida della partita. Muriel è in un periodo di grande condizione e lo ha dimostrato, è stato pericoloso. Giocando ogni tre giorni, abbiamo bisogno di tutti e non possono giocare tutti dall'inizio. Quello che abbiamo fatto stasera va bene, abbiamo avuto parecchie opportunità contro una squadra forte come il Napoli".