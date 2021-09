Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in conferenza stampa è tornato sulla sconfitta contro la Fiorentina:

"Con la Fiorentina è stata un'ottima gara, pur penalizzata dagli episodi. A noi non hanno ancora dato risposte, il risultato è andato così. Noi siamo molto arrabbiati per quanto successo in campo, cerchiamo di ripartire per poi crescere anche in campionato".