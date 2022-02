Atalanta, Marino recrimina: "Dispiace perdere per un episodio così, errore grave sul terzo gol della Fiorentina"

Ultime notizie calcio - Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset al termine della gara perso all'ultimo istante contro la Fiorentina. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite nelle quali hai la sensazione che il campo sia in salita e gli episodi non ti danno ragione. La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi, probabilmente c’erano ma non ho capito la dinamica del terzo gol. Demiral mi ha detto che non c’era fallo. Chiedo a Bergonzi (ex arbitro e ora moviolista in studio ndr) la lettura del fuorigioco perché se De Roon rimette in gioco non ho capito niente in 52 anni di calcio. Gli errori succedono, purtroppo un po’ troppo spesso, anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave. Dispiace perdere la semifinale per un episodio del genere al 93’. E’ un errore grave, però gli errori fanno parte del gioco, dobbiamo accettarli e pensare alla prossima partita".