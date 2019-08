Assocalciatori, il vicepresidente: "Icardi? Deve allenarsi con la squadra"

Notizie Calcio - Umberto Calcagno, vice-presidente dell'Assocalciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda Mauro Icardi. Ecco le sue parole.

"L'articolo 7 dell'accordo collettivo dei calciatori, sottoscritto nel 2011 tra la Lega di Serie A e l'Aic, rinnovato ogni anno, sancisce che tutti devono allenarsi in condizioni di parità, senza discriminazioni o differenziazioni. La norma è generale e non entra nei particolari, le casistiche sono le più disparate. Non ha il diritto di giocare la domenica, rientrando questo nel potere discrezionale dell'allenatore, ma deve conservare la sua migliore efficienza fisica anche nell'eventualità di un trasferimento. E' anche interesse della società che cede e acquisisce".