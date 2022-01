Juve-Napoli rinviata? ASL Torino se ne lava le mani: "Decide dipartimento prevenzione"

Carlo Picco, direttore ASL Torino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Situazione molto complessa, in generale ed anche con le ripercussioni sul calcio. Il provvedimento originale delle due Asl di Napoli che hanno emesso dei provvedimenti che hanno date delle indicazioni. Ora il mio dipartimento sta facendo delle valutazioni. Ci hanno chiesto dei tamponi e ci siamo messi a disposizione anche perché siamo gli unici in grado di caricarli nella piattaforma. Zielinski, Rrhamani e Lobotka? C'è un provvedimento di quarantena e quindi non possono giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare la decisione"