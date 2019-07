AS, Roncero: "Non abbiamo bisogno di far partire James per rinforzare un avversario! Magari al Bernabeu non l'hanno capito..."

Dopo il pesante 7-3 tra Atletico Madrid e Real Madrid, l’edizione online di AS propone un lungo editoriale firmato da Tomas Roncero, da sempre molto vicino alle vicende blancos. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

“Se con l’addio di Cristiano non c’era soluzione, chiedo al Real Madrid di fermare la cessione di tanti talenti. So che c’è questo discorso relativo alla possibilità di vendere James all’Atletico. Non dovrà accadere. Dopo aver mandato via Ceballos, Llorente e Reguilon, non abbiamo bisogno di far partire James Rodriguez per rinforzare una diretta avversaria. L’Atletico Madrid lo è, se magari dalle parti del Bernabeu non l’hanno capito”