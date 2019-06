As, Cornago: "James andrà al Napoli, non ci sono dubbi. Zidane non vuole neanche vederlo, apprezza molto Fabian"

TuttoMercatoWeb.com ha parlato nel dettaglio col giornalista del quotidiano spagnolo As, Eduardo Cornago per gli ultimi aggiornamenti che riguardano James Rodriguez al Napoli e l'asse Italia-Spagna che coinvolge diversi calciatori.

Cornago, partiamo da James: l'affare col Napoli si farà?

"James giocherà nel Napoli, non ci sono dubbi. Ancelotti era già riuscito a portarselo al Bayern Monaco e a Madrid Zidane non vuole neanche più vederlo. Andranno risolti gli ultimi nodi economici tra i club, ma l'affare si farà sicuramente. La cessione di James, d'altronde, è una condizione fondamentale per accelerare su Paul Pogba".