As, Calemme: "Rinnovo Fabian bloccato, si attendono offerte: fissata la cifra per lasciarlo partire. Deulofeu? Distanza minima e su Koulibaly..."

Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Fabian Ruiz

Calemme sul calciomercato degli azzurri

"Fabian? Tutto ancora bloccato, il Napoli e il calciatore aspetteranno qualche offerta. C'è movimento in Premier e si attendono le spagnole. Il prezzo è crollato rispetto al passato, per 30mln può partire. Deulofeu? C'è poca distanza, appena ci sarà una cessione, il Napoli chiuderà l'affare. Valencia di Gattuso? Ho conferme su Politano, anche se finchè non ci sarà una cessione non potrà essere acquistato. Demme è una possibilità ma non so quanto sia fattibile. Koulibaly? Il Barcellona lo vuole a tutti i costi, il calciatore è anche affascinato e andrebbe a giocare titolare ma non ci sono soldi".

