AS, Calemme: "La Spagna riprenderà gli allenamenti la prossima settimana"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Dalle voci che mi arrivano dalla Serie A si proverà a ripartire tutti insieme con gli allenamenti per evitare contrasti, i club stanno cercando di stabilire un cammino comune. Per quanto riguarda la Spagna, lunedì è un giorno importante perché si partirà con i tamponi per tutti i tesserati, sebbene con un leggero ritardo. Si slitterà di 2-3 giorni rispetto alla data prevista per gli allenamenti: a metà settimana prossima, salvo complicazioni, si ripartirà in forma individuale. Successivamente si potrà giocare in campionato a partire dai primi dieci giorni di giugno, il progetto è questo. In Portogallo sono in dirittura d'arrivo, tra il 29 e 30 maggio ripartono col campionato, ma ancora non è stato stabilito se si giocherà in tutto il paese o si concentreranno le gare solo in alcune zone. La Premier League si sta organizzando, ma dal punto di vista della pandemia il Regno Unito è in una situazione complicata. La Germania ripartirà al 90% secondo colleghi tedeschi, l’ufficialità dovrebbe arrivare in settimana. Anche in Spagna c'è la volontà politica, sempre ripartendo con allenamenti individuali e in massima sicurezza, per poi procedere a quelli in gruppo e, in seguito, alle partite".