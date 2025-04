"Con questa, dunque, il #Napoli ha chiuso una giornata da solo in vetta alla classifica 17 volte. L'#Inter ci è riuscita nove volte, l'#Atalanta cinque, #Torino, #Juventus e #Udinese una. L'attuale capolista non è lassú per caso o fortuna. Quest'anno, l'aria della vetta l'ha respirata nettamente piú di tutti".

Questo il tweet del giornalista di AS, Mirko Calemme, post Napoli-Torino 2-0.