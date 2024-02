Appello di Mazzarri ai tifosi: "Sono più napoletano di voi"

Napoli - Walter Mazzarri allenatore del Napoli in conferenza stampa al termine della partita di campionato contro il Genoa.

"Non c'√® confusione, ma √® chiaro che mancano i risultati. Sono pi√Ļ napoletano dei napoletani e sono nervoso perch√© mancano i risultati. Sarei entrato io in campo per fare gol. Abbiamo fatto gioco e schiacciato l'avversario, con un modulo simile allo scorso anno. Napoli lo scorso anno ha fatto tanto per i tifosi e per questo che oggi con queste difficolt√† c'√® delusione. Vedo un Napoli simile a quello scorso, solo che l'anno scorso alcuni giocatori toccavano un pallone e lo mettevano all'incrocio e oggi se ci provano 3-4 volte non segnano".