Caliendo sicuro: "Icardi andrà alla Juventus, sono d'accordo da quattro mesi. Napoli? Rosa corta ma di grande qualità"

Antonio Caliendo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Per me sono d’accordo da quattro mesi ed alla fine Icardi andrà alla Juventus. Io ho sempre ipotizzato uno scambio tra Inter e bianconeri, con Icardi da una parte e Dybala dall’altra. Dal punto di vista delle valutazioni dei cartellini sono giocatori che si equivalgono.

Icardi Dybala scambio

De Laurentiis mi dà l’impressione di essere la continuità di Corrado Ferlaino. Anche il vecchio presidente si è sempre autofinanziato, oggi i tempi sono un po’ cambiati ed una piazza come Napoli ha giustamente le pretese di poter emergere a certi livelli. La rosa che hanno gli azzurri ha grande qualità ma è corta se la si paragona a quella di altri top club. Il Napoli non ha tempo di aspettare, ha sempre bisogno dell’eroe pronto subito. Oggi il settore giovanile non ha mai espresso qualità tali da mettersi a confronto con una Juventus o un’Atalanta”.